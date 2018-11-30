2018-11-30T08:44:32+03:00
Общество

В Приамурье золотодобывающую компанию лишили лицензии за многочисленные нарушения

Организация не устранила допущенные ранее нарушения
Полина ОЗЕРОВА
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На нарушениях законодательства о недрах при добыче россыпного золота попалось ООО «Покровзолото». Организация работала в Селемджинском районе Приамурья. В течение двух лет (2017-2018) контролирующие органы неоднократно находили нарушения условий пользования недрами, которые установлены лицензией на добычу россыпного золота. Предприятие несколько раз привлекали за это к административной ответственности.

В законе «О недрах» оговаривается, что возможно досрочное прекращение права пользования недрами, если организация систематически нарушает правила. Поэтому природоохранный прокурор Приамурья направил в Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу материалы всех этих проверок. Руководству «Покровзолота» предложили устранить нарушения в течение шести месяцев, однако это не было сделано. В итоге лицензию предприятия на добычу россыпного золота Дальнедра аннулировало досрочно. Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

К слову, ранее «КП» писала о претензиях Росприроднадзора по Амурской области к золотодобытчикам.

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