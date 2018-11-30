Капитан войсковой части в Амурской области сам себе назначал премии

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-30T10:42:18+03:00

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В Приамурье за мошенничество осудили капитана одной из войсковых частей. Мужчина назначал сам себе премии и надбавки. Почти за два года получилась кругленькая сумма - 449 836 рублей. За совершенное преступление мужчина получил условный срок. Об этом сообщает Военный следственный отдел СКР по Белогорскому гарнизону.

Известно, что мужчина работал в отделе кадров - он вводил в специальную систему «Алушта» данные о денежном довольствии служащих войсковой части. И как раз через эту программу капитан и назначал себе дополнительные надбавки. Такими приписками он занимался с октября 2015 года по июнь 2017-го. На военного завели уголовное дело, в ходе следствия свою вину он признал. Приговор ему вынес Белогорский гарнизонный военный суд - лишение свободы сроком на два года и шесть месяцев условно.