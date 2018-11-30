2018-11-30T11:38:26+03:00
Общество

Двойной праздник: 31 декабря в Приамурье поженятся 19 пар

Поздравлять молодоженов будут Дед Мороз и Снегурочка
Татьяна РЯБОВАПолина ОЗЕРОВА
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Фото: DepositphotosФото: Depositphotos
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Двойной праздники решили устроить себе амурчане, узаконив свои отношения под Новый год. 31 декабря поженятся 19 пар. Из них в Благовещенске живут 16, еще три - в Белогорске. Об этом рассказала руководитель управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Для молодоженов устроят совершенно особое торжество - поздравлять их будут Дед Мороз и Снегурочка, а на крыльце Дворца бракосочетаний их встретят сказочные животные.

31 декабря ЗАГС будет работать с 9.00 до 18.00. Прием заявлений на бракосочетание в последний день года уже завершился. Однако не исключено, что к этим 19-ти добавятся другие пары. Как пояснили в управлении, сейчас от амурчан принимают заявления по сокращению срока ожидания до бракосочетания. Конечно, сделать это можно по уважительным причинам, например, беременность или отъезд кого-то из супругов в командировку. Сократить срок могут также призывникам и военным.

К слову, у амурчан в последние годы становятся популярными свадьбы в красивые даты. К примеру, в этом году было сразу два «дня трех восьмерок» - 8 и 18 августа. В каждую из этих дат в ЗАГСах области расписали более сотни пар.

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