На месте пожара в Благовещенске нашли три трупа

СЕГОДНЯ 04:31 2018-12-01T07:57:13+03:00

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В Благовещенске вечером 29 ноября произошел пожар – горел тепловой узел на улице Комсомольской. На место происшествия выезжали огнеборцы областного центра.

После того, как огонь был потушен пожарные обнаружили на месте ЧП тела трех человек. В настоящее время устанавливаются личности погибших, передает Рен ТВ. Также специалисты выясняют причины возникновения пожара.

По факту обнаруженя обгоревших тел возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Предположительно, в пожаре могли погибнуть бездомные.