2018-12-01T05:48:29+03:00
Происшествия

Амурчане: мужчина умер в отделении банка, подавившись пирожком

По словам очевидцев, житель Свободного скончался до приезда скорой
СЕРЕБРЕННИКОВА Нина
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В Свободном в одном из отделений банка, расположенном на улице Ленина, умер мужчина. Свидетели произошедшего сообщают, что горожанин подавился пирожком. Мужчине вызвали скорую помощь, но смерть наступила от удушья до приезда врачей.

На место ЧП выезжали сотрудники полиции, которые изучили записи с камер видеонаблюдения. Устаналивается личность умершего.

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