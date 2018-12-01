В Чигирях обнаружено тело мужчины
Правоохранители выясняют причину смерти
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В котловане для новостройки в селе Чигири было найдено тело мужчины, истерзанного собаками. Труп нашел рабочий, который приехал на объект. На место происшествия выезжали правоохранители.
- В настоящий момент устанавливается личность и причины смерти мужчины, - уточнили в пресс-службе УМВД по Амурской области.
По неподтвержденной информации, полицейские уже задержали двух человек, предположительно, причастных в произошедшему.