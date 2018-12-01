2018-12-01T11:54:49+03:00
Происшествия

В Чигирях обнаружено тело мужчины

Правоохранители выясняют причину смерти
СЕРЕБРЕННИКОВА Нина
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В котловане для новостройки в селе Чигири было найдено тело мужчины, истерзанного собаками. Труп нашел рабочий, который приехал на объект. На место происшествия выезжали правоохранители.

- В настоящий момент устанавливается личность и причины смерти мужчины, - уточнили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

По неподтвержденной информации, полицейские уже задержали двух человек, предположительно, причастных в произошедшему.

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