Погода в Приамурье на 2 декабря: снег и усиление ветра до 12-17 метров в секунду

СЕГОДНЯ 04:42 2018-12-02T04:42:51+03:00

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МЧС предупреждает амурчан о непогоде. В СМС-сообщениях от имени ведомства сообщается, что сегодня, 2 декабря, местами по области ожидается усиление ветра до 12-17 метров в секунду, а в отдельных районах по северу - сильный снег.

На сайте ГУ МЧС России по Амурской области опубликовав подробный прогноз на 2 декабря. Местами по области (кроме северных районов) ожидается слабый и умеренный снег. Днем по северу температура воздуха ожидается на уровне -10…-15 градусов, правда, при облачности и снеге она будет снижаться до -20…-25. По югу области прогнозируется от 0 до -5, а местами даже до -9…-14 градусов. В Благовещенске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер - юго-восточный, 6-11 метров в секунду.