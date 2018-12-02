20-летний благовещенец пойдет под суд за ДТП со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-02T09:44:23+03:00

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В Благовещенский районный суд передали уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра. Молодого человека обвиняют в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и нарушил правила дорожного движения, в результате чего погиб его 43-летний пассажир.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, ДТП со смертельным исходом случилось на трассе «Благовещенск - Свободный» в сентябре 2018 года. Согласно результатам предварительного расследования, благовещенец управлял автомобилем Toyota Mark II, не имея водительских прав и будучи пьяным. В результате он не справился с управлением, и машина слетела в кювет, где врезалась в дерево. Его 43-летний пассажир скончался на месте от полученных травм.

Вину водителя удалось установить благодаря допросам свидетелей, а также автотехнической и судебно-медицинской экспертизам. За совершенное преступление подозреваемому может грозить максимальное наказание в лишения свободы до семи лет.