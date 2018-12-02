Документальный фильм «Албазинские скаски» амурчане теперь смогут увидеть в интернете

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-02T12:49:19+03:00

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Создатели документального фильма «Албазинские скаски» выложили его в открытый доступ. О такой возможности они говорили еще в сентябре, когда состоялась премьера картины, посвященной землепроходцам на Амуре и защитникам легендарного Албазинского острога. Напомним, фильм показали на большом экране в рамках фестиваля «Амурская осень», причем зал был полон настолько, что некоторым зрителям пришлось сидеть на ступеньках. И вот теперь все желающие смогут посмотреть его в интернете на Youtube-канале с одноименным названием.

Фильм был снят Фондом «Петропавловск» при поддержке Фонда президентских грантов. Помимо «Амурской осени», его также демонстрировался в Музее Московских стрельцов «Стрелецкие палаты», в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова и в Биробиджане. Как сообщает пресс-служба Фонда «Петропавловск», сейчас ведутся переговоры о прокате фильма с несколькими телеканалами. Так что увидеть картину по телевизору зрители смогут уже в следующем году.

Подробнее о фильме «Албазинские скаски», а также о его необычном названии читайте здесь.

СПРАВКА «КП»

Албазинский острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII века. Дважды пережил осаду маньчжуров. 29 августа 1689 года в Нерчинске был подписан русско-китайский договор о разделе земель. По нему острог оказался за пределами русской территории. И только после подписания Айгунского договора в 1858 году левый берег Амура официально стал российским.