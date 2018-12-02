На севере Амурской области при опрокидывании автобуса погиб вахтовик

СЕГОДНЯ 16:22 2018-12-02T16:22:57+03:00

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Сегодня, 2 декабря, в Селемджинском районе Приамурья случилось ДТП, есть один погибший. На 198-м километре трассы Введеново - Февральск - Экимчан перевернулся автобус с вахтовыми рабочими. По факту случившегося следственный комитет начал доследственную проверку. Следователи проверят, как соблюдались требования безопасности при организации перевозки пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает следственное управление СК России по Амурской области.

Всего в автобусе было 39 пассажиров, сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию. Два человека получили травмы. Автобус ехал в Благовещенск из поселка Коболдо, водитель не справился с управлением.