Погода в Приамурье 3 декабря: сильный снег сохранится, ветер усилится

СЕГОДНЯ 02:26 2018-12-03T02:26:55+03:00

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О сильном снеге на севере Приамурья сообщали еще в воскресенье, 2 декабря. По прогнозу синоптиков, он сохранится и сегодня, 3 декабря. МЧС также сообщает о том, что в отдельных районах области ожидается усиление северо-западного ветра в порывах до 15 метров в секунду.

Подробный прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Амурской области. По северу области будет облачно с прояснениями, однако в большинстве районов ожидается слабый и умеренный снег, а местами даже слабая метель. Температура днем составит -13…-18 градусов, местами и вовсе около -25. На юге - переменная облачность, в отдельных районах - слабый снег. Днем столбики термометров покажут -9…-14 градусов.

Что касается конкретно Благовещенска, то здесь 3 декабря ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер днем будет северо-западным, его скорость составит 5-10 метров в секунду, а в порывах - до 15-ти. Температура днем составит -8…-10 градусов.