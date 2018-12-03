Новшество: в городской больнице Благовещенска объединили два приемных отделения

СЕГОДНЯ 05:42 2018-12-03T05:42:28+03:00

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Благовещенская городская клиническая больница уже две недели работает по новому режиму. Там объединили два приемных отделения - терапевтическое и хирургическое. Раньше в левом крыле здания - в терапевтическом корпусе - принимали исключительно терапевтических больных, а в хирургическом обслуживались пациенты хирургического профиля. Теперь же все больные по экстренным показаниям принимаются только в приемном покое хирургического корпуса горбольницы. Это могут быть пациенты по самообращению, направленные из поликлиник и других больниц, а также те, кого привезли на скорой.

- В приемном отделении хирургического корпуса на одной площадке объединены все службы больницы, это уменьшает время обследования и постановки диагноза для пациента, - отметил заместитель главного врача по медицинской части БГКБ Артур Саютин.

На первом этаже хирургического корпуса находится регистратура. Здесь принимают пациентов с хирургическими показаниями. Чуть дальше - в соседнем коридоре - медики работают с терапевтическими больными. На каждого обязательно заводят карту и ориентируются на его состояние. Здесь есть три комфортабельные палаты. В них оборудован пост медсестры, а также кушетки, огороженные ширмами. В ближайшее время планируется огородить каждое койко-место плотной шторой. Есть также палата с отдельным входом для людей без определенного места жительства.

В приемном покое терапевтического корпуса горбольницы останется прием пациентов на плановую госпитализацию. Если вдруг по ошибке сюда обратятся «экстренные» пациенты, то их направят в другой корпус. Чтобы пациентам было проще ориентироваться, для них уже разрабатывают карту-схему. В ближайшее время ее начнут выдавать в окне «Справка», чтобы пациентам было проще найти нужный кабинет, вход-выход, гардероб, лестницы и лифты.

Кстати

Объединение двух приемных отделений не повлияет на работу врачей. Потоки пациентов остаются прежними - 90-100 обращений в сутки, так что штат медперсонала не сократят. Однако некоторые подразделения, например, лаборатория и рентген-служба объединились, и сотрудникам пришлось переехать из терапевтического корпуса в хирургический.