2018-12-03T05:57:57+03:00
Происшествия

По факту ДТП на севере Приамурья, в котором погиб вахтовик, завели уголовное дело

Предварительно сообщается, что водитель перевернувшегося автобуса не справился с управлением
Юлия ГОМАН
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Следственный отдел Мазановского отделения полиции возбудил уголовное дело по факту аварии, случившейся в Селемджинском районе Приамурья 2 декабря. Напомним, на трассе Введеновка - Февральск-Экимчан перевернулся автобус с вахтовиками, один человек погиб.

ДТП случилось около 13.00. Автобус ехал по объездной дороге строящегося моста через ключ Малая Басманка. Согласно предварительной информации, 47-летний водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась. Погибшему мужчине был 51 год. В происшествии пострадал еще один рабочий - 66-летнего мужчину доставили в больницу.

- В настоящее время устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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