Полиция установила личность амурчанина, скончавшегося в отделении банка

СЕГОДНЯ 07:44 2018-12-03T07:44:36+03:00

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Напомним, в минувшую субботу в Свободном, в отделении одного из банков на улице Ленина, скончался мужчина. Как сообщили в соцсетях, амурчанину стало плохо. Людей с навыками экстренной помощи поблизости не оказалось. Вызвали скорую, но горожанин скончался до приезда медиков.

По словам очевидцев, мужчина подавился пирожком и скончался от удушья. Как сообщили в полиции, официальная причина смерти еще не установлена. Зато уже установлена личность погибшего - им оказался местный житель 1964 года рождения. Признаков насильственной смерти не обнаружено.