Амурчанин обвиняется в краже самородного золота на 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:04 2018-12-03T08:08:09+03:00

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В Приамурье сотрудника одного из золотодобывающих предприятий подозревают в краже и незаконном обороте самородного золота. Информация о том, что 52-летний мужчина может быть причастен к этому преступлению, поступила оперативникам группы экономической безопасности и противодействия коррупции в Зейском районе.

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли 16 пакетов с самородным шлиховым золотом. Как показала экспертиза, в нем содержалось более 2867 граммов химически чистого золота и свыше 292 граммов химически чистого серебра. Общая сумма ущерба потянула более чем на семь миллионов рублей.

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли 16 пакетов с самородным шлиховым золотом. Фото: 28.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, в отношении золотодобытчика возбудили сразу два уголовных дела. Расследование показало, что металл украли с места проведения работ по получению золотосодержащего концентрата в Зейском районе. Дело передано в суд.