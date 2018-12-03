2018-12-03T08:08:09+03:00
Происшествия

Амурчанин обвиняется в краже самородного золота на 7 миллионов рублей

Мужчина работал на предприятии, занимающемся добычей драгметалла
Юлия ГОМАН
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Фото: 28.мвд.рфФото: 28.мвд.рф
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В Приамурье сотрудника одного из золотодобывающих предприятий подозревают в краже и незаконном обороте самородного золота. Информация о том, что 52-летний мужчина может быть причастен к этому преступлению, поступила оперативникам группы экономической безопасности и противодействия коррупции в Зейском районе.

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли 16 пакетов с самородным шлиховым золотом. Как показала экспертиза, в нем содержалось более 2867 граммов химически чистого золота и свыше 292 граммов химически чистого серебра. Общая сумма ущерба потянула более чем на семь миллионов рублей.

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли 16 пакетов с самородным шлиховым золотом. Фото: 28.мвд.рф

В доме у подозреваемого провели обыск и нашли 16 пакетов с самородным шлиховым золотом. Фото: 28.мвд.рф

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, в отношении золотодобытчика возбудили сразу два уголовных дела. Расследование показало, что металл украли с места проведения работ по получению золотосодержащего концентрата в Зейском районе. Дело передано в суд.

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