2018-12-03T10:39:24+03:00
Общество

Общественность и эксперты придумают Приамурью уникальный единый бренд

Он нужен, чтобы люди лучше себя идентифицировали с той территорией, на которой живут
Юлия ГОМАН
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Специалисты рассказали о методологии создания брендов. В качестве примеров рассматривали другие регионы и города. Фото: amurobl.ruСпециалисты рассказали о методологии создания брендов. В качестве примеров рассматривали другие регионы и города. Фото: amurobl.ru
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В Амурской области началась работа над созданием единого бренда региона. В этом участвуют представители власти, общественности, бизнеса и эксперты в области маркетинга. Напомним, еще летом губернатор Василий Орлов на своей странице в «Инстаграме» предложил амурчанам выбрать главный символ области. В итоге большинство амурчан посчитало таковым Триумфальную арку в Благовещенске. Популярными вариантами также были космодром Восточный, Зейская ГЭС и река Амур.

Как сообщает пресс-служба правительства области, сегодня специалисты рассказали о методологии создания брендов. В качестве примеров рассматривали другие регионы и города. Работы впереди еще много. Необходимо создать общественный и экспертный советы, наладить взаимодействие с бизнесом, властью и простыми амурчанами. И, в конце концов, донести до людей понимание того, что такое бренд и для чего он нужен.

- Брендирование - это фактически не только выбор символа, но и работа над стратегией. У нас есть некоторые успехи в позиционировании региона в инвестиционном поле, но в целом комплексного продукта - бренда - сегодня нет, - пояснил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

По словам зампреда правительства Андрея Плутенко, бренд Приамурью нужен для того, чтобы люди лучше идентифицировали себя с той территорией, на которой они живут.

- Думаю, жителям Приамурья будет интересно принять участие в создании бренда области. Я считаю, что необходимо прислушаться к мнению молодежи, ведь это будущее нашего региона, - добавил Андрей Долиевич.

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