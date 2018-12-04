Горняки Приамурья получили новую технику

СЕГОДНЯ 04:19 2018-12-04T04:22:05+03:00

Поступившие на угольный разрез бульдозеры наиболее приспособлены к сложным климатическим условиям и хорошо переносят низкие температуры

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Новые бульдозеры и экскаваторы поступили на угледобывающее предприятие Приамурья. Входящая в группу САФМАР Михаила Гуцериева компания «Русский Уголь» продолжает инвестировать в развитие производства разреза Ерковецкий, отрабатывающего запасы самого большого на данный момент буроугольного месторождения Амурской области. Ежегодно производственная мощность этого разреза будет расти не только благодаря вводу в эксплуатацию новой техники, но и благодаря созданию новых рабочих мест.

Поступившие на угольный разрез новые бульдозеры Liebherr PR-754 наиболее приспособлены к сложным климатическим условиям Приамурья и хорошо переносят низкие температуры. Они оснащены мощным двигателем в 340 лошадиных сил, благодаря чему на этой технике можно производить не только планировочные работы, но и рыхление грунтов на глубину до полуметра.

Бульдозеры являются незаменимой на угольном разрезе техникой: они формируют площадки для шагающих экскаваторов, основание под настилку железнодорожного полотна, а также производят зачистку угольных пластов, чтобы снизить потери угля.

Новый гидравлический экскаватор Komatsu PC-400 с емкостью ковша 1,9 м3 более производительный, нежели старые экскаваторы CAT. За счет удлиненной рукояти ковша и повышенной манёвренности он может работать на более широких фронтах горных работ, глубина и высота черпания выше аналогов, что позволяет быстрее отгружать амурское топливо потребителям в ж/д вагоны.

Управление новой техникой доверили самым высококвалифицированным работникам разреза Ерковецкий.

Монтаж шагающего гиганта ЭШ-20/90 №46 начался на разрезе Ерковецкий в мае 2018 г. В основном эту работу проводил сам экипаж данной машины, а многие узлы и детали были изготовлены на Ремонтно-механическом заводе АО «Амуруголь».

Это уже 14-ый экскаватор, введенный в эксплуатацию на разрезе Ерковецкий. Он сможет выдавать 300 и более м3 горной массы в месяц, тем самым вскрывая прячущиеся под толщей земли дополнительные запасы амурского «черного золота».

Новая техника нужна для увеличения производственных мощностей угольного разреза. Ежегодно объемы добычи и отгрузки угля на Ерковецком разрезе будут увеличиваться на 100 тысяч тонн, что однозначно будет способствовать созданию новых рабочих мест на крупнейшем угледобывающем предприятии Приамурья.