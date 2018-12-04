2018-12-04T07:57:58+03:00
Происшествия

В Благовещенске неизвестные избили и ограбили пенсионера

Родственники пострадавшего ищут свидетелей происшествия
Сергей КОШМЕЛЕВПолина ОЗЕРОВА
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В Благовещенске 2 декабря около восьми часов вечера двое неизвестных напали на 60-летнего пенсионера и сильно его избили. Это случилось в районе дома №127 на улице Калинина. Они отобрали у мужчины ключи от дома, смартфон и деньги. Об этом рассказал приемный сын пострадавшего Илья. Сейчас мужчина лежит в больнице.

- Врачи диагностировали у него сильное сотрясение мозга - у него пробита голова. Как потом отец мне рассказал, на него напали сзади, он даже не успел ничего разглядеть, - рассказал Илья.

Также он добавил, что его отец спокойно возвращался домой в тот вечер, был трезвым. Мужчина зашел во двор, как вдруг услышал незнакомые голоса. После того как его ударили по голове, он упал, а затем злоумышленники начали его избивать. После случившегося благовещенец пришел домой, но за помощью к семье обратился только на следующий день - был в шоке. Родные сразу увезли его в больницу. В ближайшее время они хотят обратиться в полицию, а пока ищут свидетелей. Объявление с призывом о помощи Илья опубликовал в соцсетях и мессенджерах. Очевидцев просят звонить по телефону: 8924-673-65-69 (Илья).

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