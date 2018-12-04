2018-12-04T08:12:35+03:00
Происшествия

За ложное сообщение о готовящемся взрыве амурчанин получил три года условно

Мужчина «заминировал» больницу в Тынде
Юлия ГОМАН
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Тындинский районный суд вынес приговор 41-летнему амурчанину за ложное сообщение о бомбе. В июле этого года житель Тынды, приняв на грудь, решил «пошутить» - позвонил в местное отделение полиции и рассказал о готовящемся взрыве на территории больницы. Угрозу пьяного амурчанина в полиции восприняли всерьез. Старший оперативный дежурный оповести о заложенной бомбе дежурные наряды, сотрудники выехали на проверку. К счастью, никаких взрывных устройств не в больнице не оказалось.

На суде свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Суд при назначении наказания учел все обстоятельства: характер общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, а также личность самого «виновника торжества», который, к слову, ранее суд не был. В итоге он получил три года лишения свободы условно. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

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