2018-12-04T09:52:04+03:00
Происшествия

В Приамурье столкнулись два большегруза, есть погибший

Одна из машин перевозила щебень, другая - скот
Юлия ГОМАН
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Фото: instagram.com/svbnewsФото: instagram.com/svbnews
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Шимановском районе - между Шимановском и Сиваками. В аварии погиб человек. Информация о происшествии и фотографии с места появились в социальных сетях.

«Произошло столкновение автовоза груженого баранами и коровами и самосвала под завязку загруженного щебнем. Подробности аварии выясняются», - говорится в инстаграм-аккаунте svbnews.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, это случилось в 23 часа в понедельник, 3 декабря. Столкнулись автомобили «Scania» и «Volvo». Погибший - 31-летний водитель «Scania». Мужчина скончался на месте от полученных травм. Выяснением причин и обстоятельств ДТП занимаются сотрудники полиции.

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