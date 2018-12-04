В Приамурье столкнулись два большегруза, есть погибший

4 Дек. 09:51 2018-12-04T09:52:04+03:00

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Жесткое дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе в Шимановском районе - между Шимановском и Сиваками. В аварии погиб человек. Информация о происшествии и фотографии с места появились в социальных сетях.

«Произошло столкновение автовоза груженого баранами и коровами и самосвала под завязку загруженного щебнем. Подробности аварии выясняются», - говорится в инстаграм-аккаунте svbnews.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, это случилось в 23 часа в понедельник, 3 декабря. Столкнулись автомобили «Scania» и «Volvo». Погибший - 31-летний водитель «Scania». Мужчина скончался на месте от полученных травм. Выяснением причин и обстоятельств ДТП занимаются сотрудники полиции.