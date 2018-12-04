После заявления Анны Кузнецовой о нарушениях в детдомах Приамурья следователи начали проверку

4 Дек. 12:06 2018-12-04T12:06:58+03:00

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Следственный комитет начал доследственную проверку после публикаций в СМИ. Напомним, детский омбудсмен Анна Кузнецова на пленарном заседании Общественной палаты России заявила о многочисленных нарушениях в детских домах-интернатах Приамурья. По ее словам, в учреждениях замалчивали информацию о травмах у воспитанников, нарушались также имущественные и финансовые права детей-сирот.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Разобраться в ситуации и проверить информацию поручил также губернатор Приамурья Василий Орлов:

- В Амурской области работала комиссия уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. Она выявила ряд замечаний по некоторым детским домам в регионе. По информации этой комиссии, были зафиксированы факты синяков у детей. Прошу зампредов Ольгу Лысенко и Андрея Плутенко (кураторов социальной и образовательной сфер соответственно) эту информацию проверить в кратчайшее время и мне доложить.

Амурские власти хотят получить официальное заключение из Москвы с результатами проверки. Пресс-служба правительства области сообщает, что в Приамурье на прошлой неделе работали заместители начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Елена Новосельцева и Валерия Гнедькова. Они проверяли работу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков. На семинаре по взаимодействию уполномоченных по правам ребенка и комиссии по делам несовершеннолетних Елена Новосельцева позже отметила, что «в регионе есть позитивные моменты, но есть моменты, которые хотелось бы в работе субъекта несколько скорректировать».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.