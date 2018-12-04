2018-12-04T12:29:36+03:00
Происшествия

В Благовещенске водитель полицейской машины не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал ДТП

Столкнулись сразу четыре автомобиля
Татьяна РЯБОВАПолина ОЗЕРОВА
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Машины собрались «паровозиком».Машины собрались «паровозиком».Фото: СОЦСЕТИ
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ДТП с участием четырех машин случилось в столице Приамурья сегодня, 4 декабря. Причем, согласно предварительной информации, виновником его стал водитель полицейского автомобиля «ГАЗ».

Это случилось в обеденное время в районе дома №17 на улице Студенческой. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Амурской области, водитель служебной машины не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля, ехавшего перед ним. В итоге произошло столкновение, причем сразу нескольких авто - они собрались «паровозиком».

На месте происшествия работал экипаж ДПС. К счастью, пострадавших не оказалось, только машины получили механические повреждения. Сейчас полиция проводит служебную проверку. В действиях водителя есть признаки нарушения статьей 12.15 КоАП «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона».

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