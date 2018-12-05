2018-12-05T03:15:58+03:00
Досуг

В Благовещенске пройдет «Первая. Большая» выставка

Она будет самой масштабной из всех, что были в краеведческом музее
Юлия ГОМАН
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Фото: museumamur.orgФото: museumamur.org
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«Первая. Большая» - так называется выставка, которая открывается сегодня, 5 декабря, в областном краеведческом музее. Она займет целых шесть залов и станет, пожалуй, самой масштабной из всех, что проводились здесь раньше.

«Выставка приурочена к 160-летию Амурской области, и потому в работах художников преобладает историческая составляющая. Зрителей ждет знакомство с полотнами, на которых изображены и герои Албазина, и первопоселенцы, и первые революционеры, и герои легендарных строек - ГЭС и БАМа», - сообщается на сайте музея.

Здесь собрали работы художников, которые когда-либо работали (а некоторые продолжают до сих пор) в Амурской области. Организаторы выставки не ограничивались каким-то одним направлением и стилем. В каждом выставочном зале будет представлена самостоятельная по теме и направленности экспозиция. Например, «Тайны старых мастеров» - в этом зале собрали работы основателей амурской художественной школы, а в зале «Время и художник» по экспонатам можно будет проследить историю становления самой области. Экспозиция «Дело мастера» порадует любителей декоративно-прикладного искусства - гончарные и керамические изделия, резьба по дереву и так далее. Отдельный зал полностью посвящен портретам.

Всего в шести залах представлено не менее сотни работ из коллекции самого музея, фондов амурских организаций Союза художников России, Творческого союза художников России и частных собраний.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

с 5 декабря (открытие в 17.00)

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