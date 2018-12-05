Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в амурской колонии после скандала с Цеповязом и крабами

СЕГОДНЯ 05:10 2018-12-05T05:10:41+03:00

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Начальнику УФСИН по Амурской области прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в колонии №3. Напомним, именно там недавно разразился скандал, после того как в Сеть попали фотографии члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, который отбывает здесь наказание. На снимках он ел крабов и жарил шашлыки. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир»:

- Был установлен факт совершения конкретными должностными лицами этой колонии действий в интересах Цеповяза, которые явно выходили за пределы их полномочий. 7 ноября в адрес руководителя следственного управления СК по Амурской области были направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании сотрудников колонии по фактам нарушений уголовно-исполнительного законодательства. И 8 ноября по результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ - «Превышение должностных полномочий». Прокуратура признала возбуждение уголовного дела законным.

Также Александр Куренной добавил, что 12 ноября был вынесен протест на имя начальника колонии по поводу поощрения, которое получил Цеповяз - с него досрочно сняли одно взыскание. Этот протест находится на рассмотрении. К слову, подобное случалось и ранее, например, в июле заключенный получил право на дополнительное свидание. Тогда начальнику колонии также был вынесен протест от прокуратуры.

Между тем скандал с Цеповязом не думает утихать. Напомним, на днях было опубликовано видео из, как ее окрестили, VIP-камеры в амурской колонии. На кадрах член «банды Цапков» с другими осужденными сидит в комнате с голубыми обоями, здесь же есть мягкие кресла, диван, телевизор. Рядом заряжается чей-то телефон, хотя пользоваться ими заключенным вообще-то нельзя. Руководство ФСИН пояснило, что это была комната психологической разгрузки заключенных.