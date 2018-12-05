2018-12-05T06:52:40+03:00
Общество

Недостатки в «картонных» домах в амурском Белогорске устранят к весне

Планируется заменить электроотопление на электроводяное и провести другие работы
Полина ОЗЕРОВА
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Фото: amurobl.ruФото: amurobl.ru
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Устранение недостатков в «картонных» домах в белогорском микрорайоне Амурсельмаш обсудили на правительства Амурской области. Напомним, в Белогорске ввели в эксплуатацию 16 домов для переселенцев из аварийного жилья, несмотря на нарушения, допущенные строителями. В частности, было сказано, что перечень недочетов, которые нашли во время судебной экспертизы в одном из домов по улице Летней, уже определен.

- Планируется заменить электроотопление на электроводяное, уже закуплено 12 котлов, их монтаж начнется 5 декабря. Оставшиеся 12 котлов прибудут в Белогорск 12 декабря. На сегодня уже выполнена замена электропроводки в 7 квартирах из 24. Почти везде заменены вентиляционные трубы с пластиковых на оцинкованные. Вчера началась противопожарная обработка лестничных маршей. Работы будут завершены 20-25 декабря 2018 года, имеется предварительное согласование с экспертами. Всем этим занимается застройщик «САР-Холдинг», - отчитался на заседании мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Запланированы и другие работы в остальных проблемных домах. На вопрос губернатора Василия Орлова о том, когда будут завершены все работы и нужна ли администрации помощь правительства области, глава Белогорска ответил следующее:

- Пока справляемся своими силами. В течение месяца будет идти приобретение материалов и оборудования, проведены переговоры с поставщиками. Около полутора месяцев потребуется на монтаж, к началу марта в домах все будет заменено.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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