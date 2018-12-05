Полиция нашла водителя внедорожника, сбившего подростка в Благовещенском районе
Мужчина был пьян и не имел прав
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ДТП, в котором пострадал 15-летний ребенок, случилось 3 декабря в селе Бибиково Благовещенского района. Водитель внедорожника сбил подростка и скрылся.
На место происшествия выезжали сотрудники полиции. Недалеко от него нашли брошенный внедорожник. Полицейские опросили очевидцев и узнали, что за рулем мог находиться 29-летний мужчина. Причем, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, подозреваемый был в состоянии опьянения, да и водительских прав у него нет.
Проводится административное расследование, полицейские устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.