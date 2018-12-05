Фонтаны, холмы и «Звезда Амура»: мэрия опубликовала эскизы проектов «Золотой мили»

СЕГОДНЯ 11:43 2018-12-05T11:47:36+03:00

На конкурс прислали четыре работы из Благовещенска, Москвы и Якутска [фото]

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На сайте администрации Благовещенска появились эскизные проекты благоустройства и реконструкции площади имени Ленина и «Золотой мили». Напомним, мэрия объявляла конкурс на лучший вариант оформления этой территории, в качестве приза за первое место обещая 200 тысяч рублей. Всего на конкурс прислали четыре работы из самого Благовещенска, а также Москвы и Якутска.

Работа №2

Каждый житель города до 11 декабря сможет посмотреть присланные работы и высказать свое мнение о них. Отправлять свои комментарии можно по адресу электронной почты: grad_arh@mail.ru (с пометкой КОНКУРС) или по телефонам: 991-759, 991-751.

- Мнения граждан, полученные в ходе общественного обсуждения, будут представлены членам жюри для учета при подведении итогов. Итоги конкурса будут подведены на закрытом заседании жюри в период до 12 декабря 2018 года, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Работа №3

В работах - настоящий полет фантазии. Тут и аллея фонтанов есть, и зеленые цветущие холмы, и башня «Звезда Амура», и культурный центр, и уличный лекторий. Всего не перечислишь.

Работа №4

К слову, за второе место и третье места участникам конкурса также полагается денежная премия - 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, идеи из проектов-победителей администрация может использовать «в порядке, предусмотренном условиями конкурса и действующим законодательством». Презентации работ можно посмотреть здесь.