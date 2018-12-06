2018-12-06T04:19:23+03:00
Общество

Благовещенцам предлагают бесплатно привить от бешенства своих собак и кошек

Спустя много лет в Приамурье вернулось это опасное заболевание
Полина ОЗЕРОВА
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Жителям Благовещенска предлагают поставить своим домашним любимцам прививки от бешенства. Сделать это можно бесплатно на Благовещенской станции по борьбе с болезнями животных. Адрес учреждения: ул. Островского, 96. Владельцев собак и кошек ждут здесь с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00. Уточнить информацию можно по телефону 333-886. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Напомним, недавно стало известно, что это опасное заболевание вернулось в область, хотя много лет его не было. Сначала специалисты нашли одну больную корову в Михайловском районе. Диагноз подтвердило исследование головного мозга животного, пришлось ввести карантин на территории хозяйства. Затем в том же районе во время профилактических выборочных отстрелов выявили шесть зараженных лисиц и енотовидную собаку. В других районах Приамурья зараженных животных пока не обнаружили, но амурчанам все-таки стоит принять меры профилактики.

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