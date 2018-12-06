2018-12-06T07:25:34+03:00
Общество

Амурчанам продавали опасное для здоровья мясо

В одной из проб нашли даже возбудителей сальмонеллеза
Полина ОЗЕРОВА
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Управление Роспотребнадзора в Приамурье в ходе проверок качества мяса, попадающего на прилавки наших рынков и магазинов, нашло нарушения. В частности, четыре пробы не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, а в одной пробе и вовсе оказались возбудители сальмонеллеза.

Всего за девять месяцев этого года специалисты проверили работу 113 организаций и провели 500 лабораторных исследований. Мясо проверяли на санитарно-химические, физико-химические, бактериологические и паразитологические показатели. Также в лабораториях смотрели, не содержатся ли в нем ГМО, антибиотики и радиоактивные веществ. К счастью, ни антибиотиков, ни генно-модифицированных организмов, ни тем более радиоактивных веществ в пробах не оказалось.

- По результатам проверок из оборота изъято 63 партии мясной продукции, выданы предписания о приостановке реализации продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, а также о разработке программ мероприятий по предотвращению вреда, - сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

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