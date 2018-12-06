В Благовещенске неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бездомных животных

6 Дек. 08:35 2018-12-06T08:35:35+03:00

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У благовещенских зоозащитников пропал ящик с пожертвованиями. Деньги были предназначены для помощи бездомным животным. По словам волонтеров, такое происходит часто - обычно неизвестные вытаскивают деньги при помощи спицы. В этот раз злоумышленники долго возиться не стали, а забрали ящик вместе с купюрами. Пропажу волонтеры обнаружили 5 декабря.

- Ящик спонсорский, мы поставили его в одном из салонов красоты. В этом ящике обычно за месяц собирается сумма на оплату аренды помещения, в котором у нас живут животные, находящиеся на передержке, - рассказали журналистам в обществе защиты животных «Шанс».

К слову, волонтеры составляют договоры с организациями, в которых устанавливают свои ящики для пожертвований - мол, супермаркеты и вообще места, где за день проходит много людей, ответственности за их сохранность не несут.

Также в «Шансе» признались, что в полицию по факту кражи не обращались - думают, что состава преступления здесь не найдут. Зоозащитники не знают, как доказать, что за месяц здесь должна была накопиться достаточная сумма. Также волонтеры рассказали, что именно сегодня, 6 декабря, им нужно платить за аренду помещения с вольерами для собак и кошек. Денег на это у организации нет. Поэтому всех неравнодушных просят о помощи. Все, кто может помочь зоозащитникам, могут договориться об этом по телефонам 8-914-573-52-93 (Виктория) и 8-963-819-42-79 (Татьяна) или в «Инстаграме» ОЗЖ «Шанс».