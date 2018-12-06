2018-12-06T08:35:35+03:00
Общество

В Благовещенске неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бездомных животных

По словам зоозащитников, такое случается регулярно
Сергей КОШМЕЛЕВПолина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

У благовещенских зоозащитников пропал ящик с пожертвованиями. Деньги были предназначены для помощи бездомным животным. По словам волонтеров, такое происходит часто - обычно неизвестные вытаскивают деньги при помощи спицы. В этот раз злоумышленники долго возиться не стали, а забрали ящик вместе с купюрами. Пропажу волонтеры обнаружили 5 декабря.

- Ящик спонсорский, мы поставили его в одном из салонов красоты. В этом ящике обычно за месяц собирается сумма на оплату аренды помещения, в котором у нас живут животные, находящиеся на передержке, - рассказали журналистам в обществе защиты животных «Шанс».

К слову, волонтеры составляют договоры с организациями, в которых устанавливают свои ящики для пожертвований - мол, супермаркеты и вообще места, где за день проходит много людей, ответственности за их сохранность не несут.

Также в «Шансе» признались, что в полицию по факту кражи не обращались - думают, что состава преступления здесь не найдут. Зоозащитники не знают, как доказать, что за месяц здесь должна была накопиться достаточная сумма. Также волонтеры рассказали, что именно сегодня, 6 декабря, им нужно платить за аренду помещения с вольерами для собак и кошек. Денег на это у организации нет. Поэтому всех неравнодушных просят о помощи. Все, кто может помочь зоозащитникам, могут договориться об этом по телефонам 8-914-573-52-93 (Виктория) и 8-963-819-42-79 (Татьяна) или в «Инстаграме» ОЗЖ «Шанс».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Приамурье будут судить двух человек за продажу несуществующих запчастей почти на миллион рублей
Амурчанам продавали опасное для здоровья мясо
Благовещенцам предлагают бесплатно привить от бешенства своих собак и кошек
Фонтаны, холмы и «Звезда Амура»: мэрия опубликовала эскизы проектов «Золотой мили»
Полиция нашла водителя внедорожника, сбившего подростка в Благовещенском районе
Недостатки в «картонных» домах в амурском Белогорске устранят к весне
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в амурской колонии после скандала с Цеповязом и крабами
В Благовещенске пройдет «Первая. Большая» выставка
В Благовещенске водитель полицейской машины не выбрал безопасную дистанцию и спровоцировал ДТП
После заявления Анны Кузнецовой о нарушениях в детдомах Приамурья следователи начали проверку
В Приамурье столкнулись два большегруза, есть погибший
За ложное сообщение о готовящемся взрыве амурчанин получил три года условно
В Благовещенске неизвестные избили и ограбили пенсионера
Горняки Приамурья получили новую технику
Общественность и эксперты придумают Приамурью уникальный единый бренд
Амурчанин обвиняется в краже самородного золота на 7 миллионов рублей
Полиция установила личность амурчанина, скончавшегося в отделении банка
По факту ДТП на севере Приамурья, в котором погиб вахтовик, завели уголовное дело
Новшество: в городской больнице Благовещенска объединили два приемных отделения
Погода в Приамурье 3 декабря: сильный снег сохранится, ветер усилится
На севере Амурской области при опрокидывании автобуса погиб вахтовик
Документальный фильм «Албазинские скаски» амурчане теперь смогут увидеть в интернете
20-летний благовещенец пойдет под суд за ДТП со смертельным исходом
Погода в Приамурье на 2 декабря: снег и усиление ветра до 12-17 метров в секунду
В Чигирях обнаружено тело мужчины
Амурчане: мужчина умер в отделении банка, подавившись пирожком
Аэропорту Благовещенска присвоят имя Муравьева-Амурского
На месте пожара в Благовещенске нашли три трупа