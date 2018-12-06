В Приамурье будут судить двух человек за продажу несуществующих запчастей почти на миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-06T09:15:44+03:00

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В амурской области двое жителей оказались на скамье подсудимых за мошенничество. Их обвиняют в том, что они продавали несуществующие запчасти людям из разных регионов страны. В сети мошенников попали 34 человека.

По версии следствия, началась эта криминальная история в феврале 2016 года. Один из подельников разработал схему мошенничества и предложил заработать своему знакомому. Они разместили в интернете объявления о продаже запчастей на автомобили разных марок. Покупателей заманивали ценами ниже рыночных и реальными фотографиями товара, взятыми с других сайтов. На самом деле никаких запчастей у товарищей, конечно же, не было. Но это не мешало им по телефону убеждать клюнувших на их удочку покупателей, что товар надежный и качественный. Предоплату (всю сумму целиком или ее часть) просили переводить на карту.

Злоумышленники тщательно заметали следы: банковские карты и сим-карты были оформлены на других людей, объявления на сайтах размещали, пользуясь Wi-Fi в квартирах, которые снимали на некоторое время. По такой схеме они действовали целый год, пока не попались. Общая сумма ущерба составила 841 990 рублей. Часть его (316 000 рублей) обвиняемые возместили во время предварительного расследования. Чтобы взыскать с них остальную сумму, на их счета наложили арест. За совершение этого преступления мужчинам грозит до пять лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.