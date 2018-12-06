В Приамурье тело пропавшего мужчины нашли в сгоревшей машине

6 Дек. 11:36 2018-12-06T11:36:41+03:00

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Страшную находку обнаружили вечером 5 декабря в поле вблизи села Иннокентьевка Архаринского района - сгоревшую машину. В салоне было тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СК России по Амурской области, по подозрению в убийстве задержали 40-летнего местного жителя.

На допросе мужчина признался в преступлении. К слову, ранее он уже был судим за кражи. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Следователи намерены просить суд о том, чтобы его заключили под стражу.

Некоторые подробности случившегося сообщила пресс-служба управления МВД России по Амурской области. 5 декабря в дежурную часть Архаринского отделения полиции обратилась жительница Благовещенска. Женщина рассказала, что пропал ее знакомый. Накануне он уехал на своей машине из областного центра в Архару по делам и перестал выходить на связь. Сгоревшую машину обнаружили сотрудники ДПС. На месте происшествия работали сотрудники полиции и СК. Подозреваемого задержали у него дома. Расследование уголовного дела продолжается.