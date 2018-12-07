2018-12-07T05:40:09+03:00
Происшествия

В Благовещенске в результате ДТП машина застряла на дереве

Амурчане недоумевают - как вообще водитель умудрился туда попасть [видео]
Полина ОЗЕРОВА
Поделиться:
Увы, но что именно случилось, пока не известно.Увы, но что именно случилось, пока не известно.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Это дорожно-транспортное происшествие в Благовещенске уже окрестили странным. Еще бы! В соцсетях появились снимки и видео, на которых видно, что машина каким-то образом практически заехала на дерево, да так и застряла, задрав к небу бампер. С разных сторон автомобиль также подпирают бетонные столбы. Случилось это, по словам очевидцев, на улице Горького 6 декабря.

Увы, но что именно случилось, пока не известно, благовещенцы недоумевают, как вообще можно было попасть в такое «неловкое положение». Видео активно обсуждают в инстаграм-паблике blag_dtp:

«Все ресницы, ногти и волосы наращивают. А этот, видимо, крылья нарастил»,

«Наверное, крылья не раскрылись».

Некоторые из пользователей рассказали, что видели этот автомобиль перед ДТП - он чуть не задел другие машины, якобы проезжая на красный сигнал светофора.

В Благовещенске автомобиль застрял на дереве.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В районах Приамурья, где нашли больных бешенством животных, массово прививают скот
Туристов, застрявших на Хайнане, из Хабаровска в Благовещенск привезут на автобусе
С котельной в Циолковском куда-то пропало 700 тонн мазута
В Приамурье браконьер спрятал ружье и тушу косули в пчелином улье
Василий Орлов: Приамурье не готово к новой системе обращения с отходами
Амурчан приглашают посмотреть эвенкийские танцы и «Калинку» в исполнении юных артистов из Китая
В Благовещенске осудили за мошенничество бывшего начальника правового управления администрации
За нарушение земельного законодательства амурчанам выписали штрафов на 7 миллионов рублей
«Фермерский дом» в Благовещенске останется на старом месте до весны
Благовещенцам предлагают нарядиться любимым героем и выиграть телевизор
В Благовещенске продавали запрещенные к ввозу в страну груши
В Благовещенске водитель на угнанной машине врезался в дерево и пытался сбежать от полиции
Диким свинкам Приамурья не хватает корма и витаминов
Роспотребнадзор конфисковал из амурских магазинов опасного алкоголя почти на 40 тысяч рублей
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Амурской области
Гигантскую открытку на льду нарисовали в Амурской области
В Благовещенске сотрудник автосервиса угнал и разбил машину
Лиса с признаками бешенства напала на школьницу в Приамурье
Два человека погибли в ДТП под Благовещенском
В аварии на трассе возле Свободного пострадало 6 человек
Благовещенка украла у любовника сотовый телефон
С Восточного не будут запускать британские спутники OneWeb
На трассе в Приамурье столкнулись три машины, есть пострадавшие
В Благовещенск на международный хоккейный матч приедет бывший игрок НХЛ
В Амурской области под колесами машины погиб 48-летний мужчина
На время запуска ракеты с космодрома Восточного амурчан отселят подальше
В Михайловском районе Приамурья привьют от бешенства весь скот
Следователи проверят, почему в благовещенской больнице вместо лейкопластыря использовали скотч
Рассказывать про уникальность Амурской области москвичам будет робот