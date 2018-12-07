В Благовещенске в результате ДТП машина застряла на дереве

7 Дек. 05:40 2018-12-07T05:40:09+03:00

Увы, но что именно случилось, пока не известно. Фото: СОЦСЕТИ

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Это дорожно-транспортное происшествие в Благовещенске уже окрестили странным. Еще бы! В соцсетях появились снимки и видео, на которых видно, что машина каким-то образом практически заехала на дерево, да так и застряла, задрав к небу бампер. С разных сторон автомобиль также подпирают бетонные столбы. Случилось это, по словам очевидцев, на улице Горького 6 декабря.

Увы, но что именно случилось, пока не известно, благовещенцы недоумевают, как вообще можно было попасть в такое «неловкое положение». Видео активно обсуждают в инстаграм-паблике blag_dtp:

«Все ресницы, ногти и волосы наращивают. А этот, видимо, крылья нарастил»,

«Наверное, крылья не раскрылись».

Некоторые из пользователей рассказали, что видели этот автомобиль перед ДТП - он чуть не задел другие машины, якобы проезжая на красный сигнал светофора.