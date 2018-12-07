2018-12-07T09:07:05+03:00
Происшествия

В Благовещенске осудили китайца за продажу «молочных» наркотиков

Запрещенные вещества он рассылал по почте
Юлия ГОМАН
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Благовещенский городской суд вынес приговор гражданину Китая. Мужчина еще в ноябре 2010 года привез в Россию из китайской провинции Хэйлунцзян наркотики для продажи. Распространял он их по почте, причем на посылках с запрещенным веществом красовалась пометка «Молоко».

Сперва, с ноября 2010-го по март 2011 года, иностранец хранил наркотики в подсобке в кафе на улице Зейской, а потом уже начал рассылать заказы. На посылках он указывал вымышленные данные об их содержании. Свое «молоко» он успел потравить в Новосибирск, Омск, Владивосток, Кемерово, Магнитогорск и другие города, но потом его вычислили правоохранительные органы.

Вину иностранца доказали на суде. Смягчающими обстоятельствами стали полное признание вины, раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также наличие у него малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не нашел. В итоге его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Изъятые у подсудимого наркотики будут уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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