2018-12-07T15:57:20+03:00
Общество

Русалочка, Три кота и снеговик Олаф: в Благовещенске выбрали эскизы от горожан для украшения площади

Также в снежном городке в этом году появится двускатная горка для малышей и «копилка пожеланий» в виде свиньи
Юлия ГОМАН
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Конкурс эскизов фигур от жителей города стал уже традиционным. Фото: благовещенск.рфКонкурс эскизов фигур от жителей города стал уже традиционным. Фото: благовещенск.рф
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В администрации Благовещенска отобрали шесть эскизов от горожан для снежного городка. Основой для снежных скульптур послужат следующие идеи от амурчан: Дед Мороз, Русалочка, персонажи сказки «Буратино», символ наступающего года также герои популярных современных мультфильмов - снеговик Олаф и Три кота. В мэрии напоминают, что конкурс эскизов фигур от жителей города стал уже традиционным. В этом году поступило 76 работ - это рекорд.

Снежный городок на главной площади Благовещенска уже строят. До 28 декабря здесь появятся 21-метровая искусственная ель, семь горок разной высоты для детей и взрослых, каток с теплой раздевалкой, декоративное ограждение из снега, а также 25 ледовых и 22 снежные фигуры.

- Особенностями городка помимо светодинамической конструкции в форме шара в этом году станут: комбинированная снежно-ледовая скульптура, многоблочные объемные композиции, двускатная горка для малышей, ограждение городка в форме башен, а также «копилка пожеланий» в виде символа наступающего года, - сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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