2018-12-07T11:18:55+03:00
Общество

«Передайте оливьешечку»: в минкультуры Приамурья придумали нестандартные баннеры

Все желающие могут скачать их на сайте ведомства
Юлия ГОМАН
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Фото: amurcult.ruФото: amurcult.ru
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На сайте министерства культуры амурской области появились новогодние баннеры. К оформлению и надписям на них подошли с фантазией - это не стандартные «С Новым годом», а фразы вроде «Передайте оливьешечку, пожалуйста!». И выбрали их неслучайно.

«Помните? В моей истории несколько дней назад мы вместе вспоминали фразы, которые ассоциируются с Новым годом и вызывают улыбку? Ну так вот! Мы подготовили баннеры, их можно скачать на сайте минкультуры Амурской области, распечатать в нужном вам размере и украсить свое муниципальное образование, предприятие… В общем, поднять настроение себе и окружающим!» - написала на своей странице в «Инстаграме» глава министерства Ольга Юркова.

Фото: amurcult.ru

Фото: amurcult.ru

Среди прочих есть также баннеры с надписями «Чувствуешь? Мандаринами пахнет!», «Ой, тепленькая пошла!!», «Не трогай! Это на Новый год!» и другие. Есть варианты «для тепла и уюта», как назвали их министр культуры. Они напоминают старые добрые вязаные свитера с рисунками - ракеты, снеговики, сердечки и, конечно же, олени.

Фото: amurcult.ru

Фото: amurcult.ru

Скачать баннеры можно здесь.

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