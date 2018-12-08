СЕГОДНЯ 03:07 2018-12-08T03:07:06+03:00

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Житель Архаринского района получил землю в водоохранной зоне, чтобы заниматься сельским хозяйством. По договору мужчина должен был построить пасеку, но вместо этого он вырубил участок леса и соорудил себе дом и баню, сообщает прокуратура Амурской области.

О существовании сооружений на фундаменте узнали сотрудники ГКУ АО «Архаринское лесничество» во время патрулирования. По данному факту мужчину привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 8.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Использование лесов с нарушением условий договора безвозмездного пользования лесным участком». У хозяина построек потребовали добровольно устранить нарушения.

При повторной проверке выяснилось, что строения до сих пор не снесены. При этом мужчина нарушил требования природоохранного, лесного и водного законодательства, когда вел стройку. По данному факту завели уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений».

Прокурор Архаринского района направил в суд иск с требованием признать сооружения самовольными постройками и обязать мужчину их снести. Районный суд удовлетворил исковые требования прокурора. В данный момент исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.