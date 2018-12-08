2018-12-08T08:36:00+03:00
Происшествия

Амурчанин в поезде оскорбил полицейского, а потом побил его

Мужчина был пьян
Татьяна РЯБОВА
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В ноябре этого года двое жителей Амурской области ехали в поезде, который следовал по пути «Тында-Комсомольск». Они вместе распивали спиртные напитки. Когда в вагон вошли полицейские, оба мужчины были уже пьяны. Они стали публично оскорблять сотрудников транспортной полиции, которые были при исполнении, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

После этого один из амурчан стал бить правоохранителя, чем мешал деятельности стражей порядка. В отношении дебоширов были возбуждены уголовные дела по статье 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и статье 319 Уголовного кодекса РФ «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им служебных обязанностей».

В настоящий момент правоохранители собирают доказательства по данным делам, чтобы направить их в суд для дальнейшего разбирательства.

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