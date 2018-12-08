2018-12-08T09:45:25+03:00
Общество

Белогорцам заплатят за сдачу незаконного оружия

Уголовная ответственность за этим не последует
Татьяна РЯБОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Белогорска проводит профилактическое мероприятие, в рамках которого местные жители могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие. За незарегистрированные боеприпасы сотрудники правоохранительных органов заплатят амурчанам. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от того, что именно принесет человек.

Светлана Куртукова, начальник полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Белогорский», объяснила, что люди, которые добровольно отдадут оружие, по действующему законодательству освобождаются от уголовной ответственности за его хранение, сообщает ИА Амур28.инфо.

Чтобы сдать оружие или боеприпасы, белогорцам следует обратиться в отдел полиции с заявлением. Сотрудники приедут на место и заберут все на экспертизу. После нее будет выплачено вознаграждение.

Сумма может быть от 50 рублей до 7500 рублей. Это будет зависеть от вида оружия. Например, за автоматическое будет выплачиваться 7500 рублей, за охотничье и спортивное с нарезным стволом, а также комбинированное – 4 тысячи рублей. За артиллерийские снаряды и авиабомбы белогорцы могут получить 4 тысячи, а за ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним – 3500 рублей.

Также будет принематься порох. За 100 граммов вещества будет выплачиваться по 50 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Амурчанин в поезде оскорбил полицейского, а потом побил его
Амурчанин незаконно построил дом и баню вместо пасеки
«Передайте оливьешечку»: в минкультуры Приамурья придумали нестандартные баннеры
Русалочка, Три кота и снеговик Олаф: в Благовещенске выбрали эскизы от горожан для украшения площади
В Благовещенске осудили китайца за продажу «молочных» наркотиков
В Благовещенске в результате ДТП машина застряла на дереве
В Приамурье тело пропавшего мужчины нашли в сгоревшей машине
В Приамурье будут судить двух человек за продажу несуществующих запчастей почти на миллион рублей
В Благовещенске неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бездомных животных
Амурчанам продавали опасное для здоровья мясо
Благовещенцам предлагают бесплатно привить от бешенства своих собак и кошек
Фонтаны, холмы и «Звезда Амура»: мэрия опубликовала эскизы проектов «Золотой мили»
Полиция нашла водителя внедорожника, сбившего подростка в Благовещенском районе
Недостатки в «картонных» домах в амурском Белогорске устранят к весне
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в амурской колонии после скандала с Цеповязом и крабами
В Благовещенске пройдет «Первая. Большая» выставка