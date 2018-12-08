Белогорцам заплатят за сдачу незаконного оружия

СЕГОДНЯ 09:45 2018-12-08T09:45:25+03:00

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Полиция Белогорска проводит профилактическое мероприятие, в рамках которого местные жители могут добровольно сдать незаконно хранящееся у них оружие. За незарегистрированные боеприпасы сотрудники правоохранительных органов заплатят амурчанам. Сумма денежного вознаграждения будет зависеть от того, что именно принесет человек.

Светлана Куртукова, начальник полиции по охране общественного порядка МО МВД России «Белогорский», объяснила, что люди, которые добровольно отдадут оружие, по действующему законодательству освобождаются от уголовной ответственности за его хранение, сообщает ИА Амур28.инфо.

Чтобы сдать оружие или боеприпасы, белогорцам следует обратиться в отдел полиции с заявлением. Сотрудники приедут на место и заберут все на экспертизу. После нее будет выплачено вознаграждение.

Сумма может быть от 50 рублей до 7500 рублей. Это будет зависеть от вида оружия. Например, за автоматическое будет выплачиваться 7500 рублей, за охотничье и спортивное с нарезным стволом, а также комбинированное – 4 тысячи рублей. За артиллерийские снаряды и авиабомбы белогорцы могут получить 4 тысячи, а за ручное реактивное оружие, гранатометы и боеприпасы к ним – 3500 рублей.

Также будет принематься порох. За 100 граммов вещества будет выплачиваться по 50 рублей.