В Благовещенске из горящего дома эвакуировали 11 человек
В многоквартирном доме в Благовещенске случился пожар. Эвакуировано одиннадцать человек.
ЧП случилось утром 8 декабря в микрорайоне в многоквартирном доме по улице Дьяченко. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. На место происшествия выехали 10 человек благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда УГО и ЧС города Благовещенска.
- В тот момент, когда пожарные прибыли к месту происшествия, на лестничной площадке четвертого этажа было сильное задымление. В квартире же горел диван и вещи на площади двух квадратных метров, - сообщили в ведомстве.
Огнеборцы оперативно ликвидировали очаг горения. Из задымленного подъезда спасли одного человека, еще 10 человек пришлось эвакуировать. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.