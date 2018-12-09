2018-12-09T04:12:19+03:00
Происшествия

В Благовещенске из горящего дома эвакуировали 11 человек

Причина происшествия - непотушенная сигарета
Ольга ЗУБАРЕВА
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В многоквартирном доме в Благовещенске случился пожар. Эвакуировано одиннадцать человек.

ЧП случилось утром 8 декабря в микрорайоне в многоквартирном доме по улице Дьяченко. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, горела квартира на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. На место происшествия выехали 10 человек благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели дежурной смены поисково-спасательного отряда УГО и ЧС города Благовещенска.

- В тот момент, когда пожарные прибыли к месту происшествия, на лестничной площадке четвертого этажа было сильное задымление. В квартире же горел диван и вещи на площади двух квадратных метров, - сообщили в ведомстве.

Огнеборцы оперативно ликвидировали очаг горения. Из задымленного подъезда спасли одного человека, еще 10 человек пришлось эвакуировать. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

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