В Благовещенске жестко столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 05:32 2018-12-09T05:32:08+03:00

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Вечером 8 декабря в цент ре Благовещенска случилась серьезная авария. Столкнулись такси марки Toyota Prius и Toyota Harrier. Как сообщают очевидцы, есть пострадавшие – из такси во время удара выкинуло пассажирку.

ДТП случилось на пересечение улиц Ленина и Пушкина. Фото с места происшествия прислали читатели «Комсомолки», а также снимки попали в социальную сеть Instagram. Одни пользователи в комментариях обсуждали повреждения машин, другие - судьбу водителей и пассажиров.

- Был Prius, человек зарабатывал себе на жизнь, и нет Prius. И еще и в больницу попали. И все из-за кого-то, кто сотню летел, плевать хотел на всех», - возмущается один комментатор.

- Людей должно быть жаль, а не металлолом, на котором люди убиваются. На моих глазах все происходило, девушка с Prius вылетела, это ужас просто, молодая, только жить начала. Бог есть, спас ее, какие-то считанные секунды и жизнь может оборваться, когда едешь, ни о чем не думаешь», - говорит другой.

Выяснилось, что в момент столкновения пассажирку такси на большой скорости выкинуло из салона автомобиля. Также пострадал водитель такси. Их увезли на скорой в медучреждение для оказания помощи. Сейчас полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.