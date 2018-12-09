В Благовещенске в районе Тайваня нашли боеприпас

9 Дек. 06:48 2018-12-09T06:53:40+03:00

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В Благовещенске в районе промышленной зоны Тайваня нашли боеприпас. Его обнаружили местные жители. Об этом они сообщили на пульт городской полиции утром 9 декабря, в 7.50.

На место происшествия, помимо полицейских, выезжала скорая помощь и спасатели. На время опознания боеприпаса дорогу, где была обнаружена необычная находка, пришлось перекрыть. К счастью, боеприпас оказался не опасным.

- Это учебная граната, опасности она не представляет, - пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» пресс-службе МО МВД России «Благовещенский». – Ее нашли местные жители в районе очистных сооружений на пересечение улиц Зеленой и Трудовой, район Тайваня.

Что делал такой необычный предмет в промышленной зоне столицы Приамурья неизвестно. В любом случае, бдительность местных жителей позволила предотвратить возможную трагедию.