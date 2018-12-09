2018-12-09T06:53:40+03:00
Происшествия

В Благовещенске в районе Тайваня нашли боеприпас

Местные жители вызывали полицию
Ольга ЗУБАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Благовещенске в районе промышленной зоны Тайваня нашли боеприпас. Его обнаружили местные жители. Об этом они сообщили на пульт городской полиции утром 9 декабря, в 7.50.

На место происшествия, помимо полицейских, выезжала скорая помощь и спасатели. На время опознания боеприпаса дорогу, где была обнаружена необычная находка, пришлось перекрыть. К счастью, боеприпас оказался не опасным.

- Это учебная граната, опасности она не представляет, - пояснили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» пресс-службе МО МВД России «Благовещенский». – Ее нашли местные жители в районе очистных сооружений на пересечение улиц Зеленой и Трудовой, район Тайваня.

Что делал такой необычный предмет в промышленной зоне столицы Приамурья неизвестно. В любом случае, бдительность местных жителей позволила предотвратить возможную трагедию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прогрессе возле кафе напали на женщину
В Благовещенске жестко столкнулись две иномарки
В Благовещенске из горящего дома эвакуировали 11 человек
Белогорцам заплатят за сдачу незаконного оружия
Амурчанин в поезде оскорбил полицейского, а потом побил его
Амурчанин незаконно построил дом и баню вместо пасеки
«Передайте оливьешечку»: в минкультуры Приамурья придумали нестандартные баннеры
Русалочка, Три кота и снеговик Олаф: в Благовещенске выбрали эскизы от горожан для украшения площади
В Благовещенске осудили китайца за продажу «молочных» наркотиков
В Благовещенске в результате ДТП машина застряла на дереве
В Приамурье тело пропавшего мужчины нашли в сгоревшей машине
В Приамурье будут судить двух человек за продажу несуществующих запчастей почти на миллион рублей
В Благовещенске неизвестные украли ящик с пожертвованиями для бездомных животных
Амурчанам продавали опасное для здоровья мясо
Благовещенцам предлагают бесплатно привить от бешенства своих собак и кошек
Фонтаны, холмы и «Звезда Амура»: мэрия опубликовала эскизы проектов «Золотой мили»
Полиция нашла водителя внедорожника, сбившего подростка в Благовещенском районе
Недостатки в «картонных» домах в амурском Белогорске устранят к весне
Генпрокуратура потребовала устранить нарушения в амурской колонии после скандала с Цеповязом и крабами
В Благовещенске пройдет «Первая. Большая» выставка