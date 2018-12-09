2018-12-09T08:08:50+03:00
Происшествия

В Прогрессе возле кафе напали на женщину

Она скончалась в больнице от ножевых ран
Ольга ЗУБАРЕВА
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В поселке Прогресс возле кафе напали на женщину. Это случилось вечером 8 декабря. В пункт полиции «Прогресс» МО МВД России «Райчихинское» поступило сообщение о том, что на улице возле кафе обнаружена женщина с ножевыми ранениями.

- Пострадавшая скончалась в больнице. Личность гражданки установлена - это жительница поселка 1976 года рождения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого. Сотрудниками полиции во время отработки района места преступления был задержан 52-летний местный житель. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания.

Также стало известно, что обнаружено и предполагаемое орудие преступления. Следственными органами возбуждено уголовное дело по 105 статье Уголовного Кодекса РФ («Убийство»).

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