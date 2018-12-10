Детдома в Приамурье проверит специальная комиссия

10 Дек. 05:28 2018-12-10T05:28:57+03:00

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Напомним, о нарушениях в работе детских домов и интернатов в Приамурье уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова заявила на прошлой неделе. Чем вызвала легкое недоумение, ведь проверки этих учреждений в области проводились несколько раз, и нарушений, связанных с причинением вреда здоровью детей не нашли, а на каждую травму нашлось нормальное объяснение.

Еще в конце прошлой недели в области никто толком не знал, о каких конкретно нарушениях и в каких учреждениях идет речь, поскольку протоколов проверок из управления омбудсмена не прислали. Глава региона Василий Орлов встретился с Анной Кузнецовой, чтобы прояснить ситуацию.

- Мы подробно разобрали нарушения, связанные с деятельностью органов опеки и попечительства, по поводу ненадлежащей заботы о здоровье детей, а также по ряду иных нарушений. По итогам будет сформирован целый комплект предложений и направлен в регион. Мы договорились о создании специальной комиссии, которая будет работать в регионе, дистанционно в ней будут участвовать представители аппарата уполномоченного по правам ребенка, - прокомментировала Анна Кузнецова.

Пресс-служба детского омбудсмена также сообщает, что уже составлен график проверок учреждений на декабрь 2018 и 2019 год. В нем будут участвовать профильные специалисты. К слову, сам губернатор отметил, что проверка «позволяет нам по-другому взглянуть на ситуацию - не только цифрами, статистикой и отчетами чиновников, но и взглядом со стороны, который выявляет серьезные недочеты».

«Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.