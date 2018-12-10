2018-12-10T06:20:22+03:00
Дом. Семья

В амурских лесах может стать на двух тигров больше

Выпустить хищников планируют в следующем году
Юлия ГОМАН
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Фото: amuroopt.ruФото: amuroopt.ru
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В Амурской области специалисты продолжат заниматься восстановлением популяции редких и исчезающих видов животных. В частности, весной 2019 года на территории региона планируют выпустить двух амурских тигров. Об этом сообщили на «круглом столе», который проводила на днях Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура. Мероприятие было посвящено вопросам охраны животных, в том числе как раз таки редких и исчезающих.

В «круглом столе» участвовали представители амурских управлений Росприроднадзора и охраны животного мира, Хинганского и Норского заповедников и других заинтересованных организаций. Среди прочего участники обсудили результаты работы по борьбе с браконьерством, а также вопросы пожарной безопасности в лесах, поскольку в регионе обитают виды, занесенные в «Красную книгу России». Об этом сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Напомним, ранее в Приамурье уже выпускали амурских тигров. Причем сделал это лично президент Владимир Путин еще в 2014 году. Так у нас появились три тигренка - Кузя, Боря и Илона. Позже повзрослевший Боря «переехал» в соседнюю Еврейскую автономную область, где нашел любовь - тигрицу Светлую, у полосатой пары даже родились тигрята.

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