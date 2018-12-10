2018-12-10T09:22:11+03:00
Происшествия

У постояльца гостиницы в Тынде украли 365 тысяч рублей, телефон и кольцо

В Приамурье ограбили жителя Забайкальского края
Юлия ГОМАН
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В Амурской области задержали подозреваемого в краже денег, телефона и ювелирного украшения из гостиничного номера. Это случилось в Тынде. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть местного отделения полиции 30 ноября. Житель Забайкалья рассказал полицейским, что из его номера в одной из местных гостиниц пропали мобильник, золотое кольцо и самое главное - деньги. Сумма была внушительная - 365 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось вычислить подозреваемого. Им оказался 25-летний житель Тынды. К слову, ранее судимый. Полицейские доставили молодого человека в отделение и забрали у него похищенное кольцо.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области.

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