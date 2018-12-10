2018-12-10T10:31:55+03:00
Общество

Больше сотни амурских туристов снова застряли в Китае

Авиакомпания прекратила перевозки пассажиров из-за задолженности туроператора
Юлия ГОМАН
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С незапланированным и не очень приятным продолжением отпуска столкнулись полторы тысячи российских туристов, отправившихся в Китай. Все это клиенты туроператора «Жемчужная река». Среди них есть и жители Приамурья. Причина: авиакомпания «ИрАэро» прекратила перевозку клиентов этого туроператора, поскольку тот не оплатил авиарейсы.

- По данным компаний-туроператоров на отдых в Санья из Амурской области в составе организованных групп выехали 72 туриста. Еще около 90 человек оформили путевки через туристические агентства. Таким образом, общее количество амурчан, которые в настоящее время ожидают вылета с острова Хайнань, составляет не менее 160 человек, - сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Ситуацию с застрявшими в Китае россиянами держат на контроле в Ростуризме. Сегодня, 10 декабря, здесь состоится экстренное совещание, в котором примут участие представители Минтранса России, Росавиации и авиакомпании «ИрАэро». К слову, в министерство экономического развития и внешних связей Приамурья жители области пока официально не жаловались. Также сообщается, что дата возвращения просрочена еще не у всех - есть путевки с возвратом 13 и 17 декабря.

Напомним, совсем недавно, в конце ноября, уже была похожая ситуация, хотя и в меньших масштабах. Тогда на острове Хайнань на четверо суток застряли 30 амурчан вместе с туристами из других регионов страны. Речь тогда также шла о клиентах «Жемчужной реки», которые должны были лететь самолетом «ИрАэро». Правда, в тот раз дело было в неисправности гидронасоса - новую деталь для самолета не успели вовремя доставить в аэропорт.

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