2018-12-11T01:58:14+03:00
Общество

Благовещенка отсудила у коммунальщиков компенсацию морального вреда за открытый люк

Такси, в котором ехала женщина, попало в яму, и она серьезно пострадала
Полина ОЗЕРОВА
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Жительница Благовещенска через суд добилась компенсации морального вреда от «Амурских коммунальных систем». 20 января она ехала в такси, как вдруг машина наехала на открытый канализационный люк. Женщина получила травмы, с места происшествия «скорая помощь» отвезла ее в больницу. Здесь пострадавшей диагностировали ушибленную рану межбровной области, перелом передне-верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи и перелом нижней стенки левой орбиты.

В соответствии с приказом Госстроя России коммунальные организации должны следить за состоянием систем водоснабжения и канализации, в том числе колодцев. В Благовещенске это «Амурские коммунальные системы».

- В рамках рассмотрения в суде исковых требований потерпевшей о компенсации морального вреда к акционерному обществу «Амурские коммунальные системы» прокурор, участвующий в рассмотрении дела, поддержал требования истицы об удовлетворении заявленных исковых требований. Решением Благовещенского городского суда исковые требования гражданки удовлетворены. В ее пользу взыскано 10 000 рублей, - сообщает прокуратура Амурской области.

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