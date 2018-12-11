2018-12-11T04:46:14+03:00
Происшествия

Замначальника управления Росприроднадзора в Приамурье задержали при получении взятки

Речь идет о 40 тысячах рублей [видео]
Полина ОЗЕРОВА
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Зам.начальника Росприроднадзора Приамурья взят под стражу судом.Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290. Задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области при получении взятки в размере 40 тысяч рублей.

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В Благовещенске сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в получении взятки. Речь идет о заместителе начальника областного управления Росприроднадзора Алексее Малышеве.

- Как полагает следствие, подозреваемый, используя предоставленные ему служебные полномочия, совершил определенные действия в интересах индивидуального предпринимателя за вознаграждение со стороны последнего, - сообщает СУ СК России по Амурской области.

Задержали его 8 декабря на парковке возле одного из торговых центров города, как раз в тот момент, когда ему передавали деньги. К слову, речь идет о 40 тысячах рублей. По ходатайству следователя Благовещенский городской суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца - до 8 февраля следующего года. Как сообщает пресс-служба суда, такое решение было принято из-за опасений, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия, уничтожить доказательства или надавить на свидетелей, часть которых - его подчиненные. Также сообщается, что за совершенное преступление ему может грозить наказание до шести лет лишения свободы.

Зам.начальника Росприроднадзора Приамурья взят под стражу судом.Подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290. Задержан сотрудниками УФСБ России по Амурской области при получении взятки в размере 40 тысяч рублей.

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