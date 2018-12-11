2018-12-11T10:00:40+03:00
Происшествия

Из-за пожара жители села в Приамурье остались без почты

Пожарным слишком поздно сообщили о возгорании
Юлия ГОМАН
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Позднее сообщение о пожаре не оставило зданию шансов.Позднее сообщение о пожаре не оставило зданию шансов.Фото: СОЦСЕТИ
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Пожар случился в селе Маргаритовка Мазановского района ночью 10 декабря. Здесь загорелось одноэтажное здание отделения «Почты России». На месте работали сотрудники пожарного поста из села Сапроново и добровольцы пожарной дружины из Дмитриевки. Помогали и сами местные жители.

- На момент прибытия первых подразделений строение горело по всей площади. В течение 12 минут открытое горение ликвидировали. Позднее сообщение не оставило зданию шансов, местное почтовое отделение уничтожено, - констатируют в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

Специалистам предстоит установить причину и виновника случившегося. Между тем о пожаре на своей странице в «Одноклассниках» написал и глава Мазановского района Михаил Пивень: «Почте России предложено помещение в селе в школе с отдельным входом. Оплата только за тепло и свет, аренду брать не будем. Руководство почты в Амурской области думает. Такие вот дела».

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